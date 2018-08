Area partenze aeroporto Palermo invasa dal fumo: panico tra i passeggeri

PALERMO - Momenti di panico questo pomeriggio all’aeroporto Falcone Borsellino nell’area partenze, poco prima dei controlli di sicurezza. I passeggeri hanno visto del fumo sprigionarsi dall’impianto di aereazione e poi hanno avvertito un forte odore acre. Pochi minuti e la sala arrivi piena di passeggeri in partenza è rimasta vuota. Tutti i viaggiatori sono usciti fuori sulla terrazza. Due, forse affette da asma, si sono fatti refertare e medicare dai medici intervenuti.



La situazione è tornata alla normalità dopo una decina di minuti. In molti hanno immortalato in foto la sala completamente vuota. «Gli impianti sono perfettamente funzionanti - spiegano da Gesap -. Sono in corso indagini per comprendere cosa sia successo. Possiamo solo dire che la situazione è tornata alla normalità dopo qualche minuto e lo scalo ha proseguito le attività». Sono in corso indagini da parte della polizia.