Palermo, anziana investita da un Tir sulle strisce: è grave

PALERMO - Una donna di 64 anni è stata investita da un’autoarticolato in via Alcide De Gasperi, a Palermo, all’altezza del civico 183. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto gli agenti dell’infortunistica stradale stanno effettuando i rilievi e interrogando l’autista del mezzo pesante. Un’ambulanza ha trasportato la 64enne in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Il traffico in tutta la zona è andato in tilt.