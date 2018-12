Ucciso a coltellate mentre dorme, scene di dolore dopo i tre arresti

PALERMO - Scene di dolore davanti alla questura di Palermo mentre gli agenti di polizia portavano in carcere la mamma Salvatrice Spataro e i figli Mario, di 20 anni, e Vittorio di 21, accusati anche loro come la madre dell’omicidio di Pietro Ferrera, di 45 anni. Una decina di parenti aspettavano di vedere i tre che venivano portati in carcere al Pagliarelli. «Ciao Vittorio», ha urlato uno degli zii. Il giovane prima di entrare in auto li ha salutati.

Gli investigatori avrebbero accertato che sarebbero stati usati tre coltelli diversi per l’assassinio