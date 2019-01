«Befana in corsia» per i piccoli ricoverati dell'Oncologia Pediatrica del Di Cristina

«Befana arriva in corsia» per i piccoli ricoverati del reparto di Ioncologia Pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Palermo. L’iniziativa è del Comitato spontaneo dei dipendenti Seus 118 di Palermo e Trapani guidano da Carlo Alagna. Il Comitato ha effettuato una raccolta fondi da parte di tutti i dipendenti della Seus SCpa per acquistare dei nuovi giocattoli da distribuire nel raperto. reparti in indirizzo ai bambini ricoverati. I componenti del comitato si sono così recati nel reparto di Oncologia Pediatrica e hanno distribuito giocattoli ai piccoli degenti.