"Sfratto" librai Palermo, nulla di fatto: atto sospeso

PALERMO - «Nessuno sfratto, il provvedimento è stato sospeso. Risolveremo la questione dei librai in via Libertà, perché non rappresentano un problema». Lo dice l'assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Sergio Marino, dopo il polverone che si è sollevato con la richiesta di trasferimento delle bancarelle dei librai.



«Sono molto amareggiato perché nessuno mi ha detto nulla sul provvedimento - aggiunge -. Sono pronto a incontrare gli uffici della Mobilità così come la Soprintendenza, che si è sempre dimostrata collaborativa: risolveremo tutto nel migliore dei modi».