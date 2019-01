Botti al corteo funebre del suocero: denunciato a Palermo

PALERMO - Per onorare la memoria del suocero, a Palermo, dopo il funerale avrebbe interrotto la marcia del feretro, portato a spalla, e avrebbe fatto esplodere una scatola di giochi pirotecnici paralizzando per qualche minuto la circolazione. E’ accaduto nei pressi dell’incrocio tra corso Tukory e via Carmelo Lodato. Per questo motivo agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Nuova hanno denunciato un uomo di 37 anni.