Rapina ad autista tir carico di carne: rubati 110 mila euro di merce

PALERMO - Un autotrasportatore è stato rapinato venerdì notte del carico di carne dal valore di 110 mila euro mentre si trovava nell’area di servizio Caracoli sull'autostrada Palermo Catania. La merce doveva essere consegnata ad una ditta di Carini. L’autista è stato fermato da un’auto con alcuni uomini che lo hanno fatto accostare usando una paletta in servizio alle forze dell’ordine. E poi incappucciato e derubato. Gli agenti della polizia di Stato hanno trovato il semirimorchio svuotato a Brancaccio. Sono in corso indagini per risalire agli autori della rapina.