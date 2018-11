Regione stanzia 2 mln per lotta al randagismo

VITTORIA (RAGUSA) - «Sono un animalista convinto, non a caso ho 9 cani e il mio governo affronta l'emergenza randagismo in Sicilia con un finanziamento di due milioni di euro». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci parlando a Vittoria agli studenti dell’Istituto Tecnico "Enrico Fermi". «Il randagismo è una testimonianza di civismo umano quando ci si prende cura di un animale abbandonato - ha aggiunto il governatore - ma a volte anche motivo di degrado ambientale. Sul randagismo c'è chi ci ha speculato in maniera indegna, alcuni canili sono veri e propri lager».