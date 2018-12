Caos primarie nel Pd, ora Piccione evoca di ricorrere ai giudici

«In queste ore in cui si sono verificate ripetute violazioni dello statuto e del regolamento congressuale del Pd, mi giungono da più parti sollecitazioni di ricorrere alla magistratura per salvaguardare la legalità all'interno interno del partito. Il Pd è un bene collettivo da salvaguardare ben oltre le divisioni congressuali».

Lo ha scritto in un post su Facebook Teresa Piccione, candidata alle primarie del Pd in Sicilia, in programma il 16 dicembre, in contrapposizione con l’altro candidato Davide Faraone per i renziani.