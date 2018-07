MODICA (RAGUSA) - E’ morto lo scorso giovedì, probabilmente per un infarto, un negoziante di Modica, Orazio Aurnia, 50 anni. I familiari, non convinti del decesso per infarto (l'uomo era stato ricoverato qualche giorno prima) hanno presentato una denuncia alla magistratura che ha aperto un fascicolo e disposto l’esame autoptico affidandolo al medico legale Vincenzo Cilia. L’autopsia sarà effettuata mercoledì mattina alle 9,30 a Ragusa.