Un sì social e blindato: Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati

Noto (Siracusa) - Il fatidico sì, il più social di questi ultimi tempi, è stato pronunciato. I "Ferragnez", usciti da quello che ormai è diventato un logo e lasciati i panni dei fidanzati-conviventi, adesso sono marito e moglie. Un'emozionata Chiara Ferragni, fashion-blogger da 14 milioni di follower (sicuramente in aumento in occasione dell'evento), e un'altrettanto emozionato Fedez, rapper e autore di tanti pezzi di successo, hanno coronato il loro sogno d'amore alle 18,30 in una Noto assolata (37 gradi) proprio come la loro passione.

Ad unirli in matrimonio, dopo il pre wedding di ieri sera a Palazzo Nicolaci, è stato il sindaco di Noto Corrado Bonfanti che ha celebrato il rito civile nella "Dimora delle Balze", il casale dell'8OO nella desertica campagna in direzione Palazzolo Acreide, scelto dalla coppia per suggellare uno dei momenti più importanti della propria vita. La location, che in questi giorni ha ospitato esclusivamente i Ferragnez e il loro staff, è stato "isolato" a cominciare dalle vie di accesso principali. Impossibile per qualche curioso potersi avvicinare o peggio ancora "imbucare"; la sicurezza per garantire la privacy, "violata" soltanto dai social, è stata massima.

Con Chiara e Fedez, le rispettive famiglie, i parenti più intimi e gli amici e i colleghi che già ieri sera avevano fatto da cornice ad un evento che ha catalizzato e "paralizzato" la vita della cittadina barocca. La sposa, lo aveva già rivelato qualche giorno fa, indossava uno splendido abito disegnato apposta per lei da Maria Grazia Chiuri, direttore creativo Dior, mentre lo sposo ha scelto una mise Versace.