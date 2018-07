Ai Bastard menzione Premio Lunezia

TRENTO, 21 LUG - Il nuovo album dei Bastard Sons of Dioniso, 'Cambogia', ha ottenuto la Menzione Speciale' del Premio Lunezia 2018 per il valore musical letterario dell'album. Il riconoscimento arriva dopo l'ottenimento della Targa Tenco 2018 per il 'Migliore Album Collettivo a Progetto' con 'Voci per la Libertà', dove hanno collaborato con il brano 'Sulla Cresta dell'Ombra'. 'Cambogia', album di inediti uscito il 1 dicembre 2017 per l'etichetta Fiabamusic, nell'omaggiare un caro amico scomparso, vuole essere una forte metafora della guerra che ognuno di noi conduce verso sé stesso, quella che, se uno vince, segna l'esistenza. La band trentina avrà dunque l'onore di partecipare questa sera alle 21.30 ad Aulla (Massa Carrara) all'edizione 2018 del Premio Lunezia.