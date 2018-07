Tao Gold Awards a Sara Cavazza Facchini

ROMA, 23 LUG - E' stato assegnato a Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa di Genny, il Tao Gold Awards 2018 per la moda, premio che la stilista a ricevuto il 21 luglio a Taormina nel corso della serata di gala che si è tenuta nel Teatro Antico, a conclusione della XVIII edizione della manifestazione Taomoda partita il 14 luglio. Ma il Tao per la moda è andato anche a Les Copains, a Cividini, a Capucci e a Salvatore Piccione per il suo brand Piccione Piccione. Tutti hanno sfilato durante l'evento presentato da Cinzia Malvini di La7 e da Angelo Mellone (Rai) davanti ad un pubblico di 4000 persone. Tao Awards anche agli attori Violante Placido ed Alessio Boni, al cantautore Giovanni Caccamo che si è esibito al pianoforte in due brani, all'imprenditore Nardo Filippetti, presidente Eden Group e Astoi Confindustria, al fotografo Stefano Guindani, alle giornaliste Patrizia Vacalebri e Fabiana Giacomotti, alla scrittrice Manuela Diliberto, a Ferruccio Laviani di Kartell, al professor Riccardo Masetti per la medicina.