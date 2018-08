'Pescasseroli legge' curata da Maraini

ROMA, 16 AGO - Al via la prima edizione di 'Pescasseroli legge', nuova rassegna dedicata ai libri "come chiave per interpretare e riscrivere la realtà", diretta da Dacia Maraini. L'iniziativa in 7 appuntamenti, tra cui uno dedicato alla biografia della nonna di Papa Francesco, s'inaugura il 17 agosto con 'Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump' (Chiarelettere) di Tiziana Ferrario. Il libro, che parte dalla marcia del 21 gennaio 2017 - quando un milione di donne ha manifestato contro le politiche del presidente americano - attraversa l'oceano e arriva fino a noi con storie di donne che lottano e prendono in mano la loro vita. Tra gli autori e i titoli che saranno a Pescasseroli: L'arrivo di Saturno (Bompiani) di Loredana Lipperini, 'Trash. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti' (Codice Edizioni), un'indagine sull'ecologia urbana di Alessandra Viola e Piero Martin, con annunciati alla presentazione Antonio Carrara, presidente del P.N.A.L.M., e Lorenza Panei, presidente ACIAM.