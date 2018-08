Matera 2019: due ministri contro sindaco

POTENZA, 16 AGO - Il ministro per il Sud e quello dei Beni culturali, Barbara Lezzi e Alberto Bonisoli, hanno appreso "con stupore e irritazione" che il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, oggi ha annunciato "la decisione di non realizzare il parcheggio della Cava del Sole e i lavori di qualificazione all'ingresso a Matera di via La Martella". "Contrariamente a quanto affermato dal sindaco del capoluogo lucano - hanno scritto i due ministri - nessuno dei due argomenti è stato oggetto di incontri avuti nelle scorse settimane, se non nella misura in cui si era convenuto di andare avanti speditamente nella realizzazione dei progetti. Nessun preavviso è stato poi fornito circa la decisione comunicata oggi. Evidentemente, lo diciamo con sincero rammarico, c'è chi non essendo in grado di adempiere alle proprie responsabilità, mena il can per l'aia e pensa bene di irridere le istituzioni. Tutto questo quando l'appuntamento con Matera 2019 è ormai alle porte".