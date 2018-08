Ariana Grande, pubblicato il nuovo album

ROMA, 17 AGO - E' uscito "Sweetener" il nuovo album di Ariana Grande, il quarto disco della sua carriera, pubblicato a due anni di distanza da "Dangerous Woman" e dopo l'attacco terroristico di Manchester dello scorso anno. Il titolo dell'album - secondo le parole della cantante 24enne - si riferisce a tutte quelle persone capaci di portare serenità nella vita di qualcuno o, semplicemente, in una situazione difficile, rendendola più dolce. Il pre-order di "Sweetener" è già stato arricchito da alcuni singoli presentati in anteprima, che vantano collaborazioni con importanti artisti. "No Tears Left to Cry" è la prima hit estratta dal disco, seguita dal featuring con Nicki Minaj, intitolato "The Light is Coming" e prodotto da Pharrell Williams. "God is a woman" è l'ultimo singolo pubblicato dalla cantante, valorizzato nel suo video dalla voce di Madonna con più di 86 milioni di views e oltre 119 milioni di streams su Spotify in meno di un mese.