Popolizio e Marchioni a Inedito d'autore

ROMA, 18 SET - La diva di Hollywood che inventò il primo wireless, con un sofisticato sistema per guidare i siluri. E il fisico 'sperimentale' che ricercava per la bomba atomica. È dedicata alla Scienza, anzi della In_Coscienza, la 3/a edizione di Inedito D'Autore, manifestazione ideata da Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio, prodotta con Fondazione musica per Roma, che torna all'Auditorium Parco della musica con due testi, supervisionati da Camilleri, su storie e personaggi, forse, meno noti della Grande Storia. Primo appuntamento, il 23/9, con Vinicio Marchioni e Milena Mancini protagonisti di L'amar di Alessandra Mortelliti e Laura Pacelli, ovvero l'incontro tra un burbero poliziotto e un'eccentrica anziana, che si scoprirà essere Hedy Lamarr, indimenticata diva di Estasi, ma anche inventrice del Secret Communication System. Massimo Popolizio porta invece in scena Richard Feynman. La scienza senza cravatta, il 30/9, ritratto dell'eccentrico Nobel per la Fisica, firmato Annalisa Gariglio e Tiziano Gamba