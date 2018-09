Black Eyed Peas, nuovo album dal 12/10

ROMA, 18 SET - I Black Eyed Peas annunciano l'uscita del nuovo album Masters of The Sun, il 12 ottobre 2018. L'album, il 7/o disco della carriera, arriva ad 8 anni di distanza dall'ultimo lavoro "The Beginning", certificato disco d'Oro in Italia. La notizia arriva in concomitanza con la pubblicazione del nuovo singolo Big Love, già disponibile negli store digitali e da venerdì in radio. Scritta dai Black Eyed Peas e prodotta da will.i.am, Big Love è l'ideale seguito della hit del 2003 Where's the Love? ed è inserita in un filone di canzoni politicamente schierate. Al singolo seguirà una campagna pro-voto e una chiamata alla mobilitazione per una riforma delle leggi che regolano il possesso di armi e l'immigrazione negli Usa. I proventi del singolo saranno devoluti a March for Our Lives, movimento studentesco contro le morti causate dalle sparatorie di massa, e alla fondazione Families Belong Together che lotta contro la legge Trump sull'immigrazione che impone la separazione dei figli dalle famiglie di immigrati.