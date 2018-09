Bulgari apre porte laboratorio gioielli

ROMA, 18 SET - Gli occhi sono come ipnotizzati dai mille bagliori delle pietre preziose più belle e rare del mondo incastonate in vere e proprie opere d'arte orafa, nelle forme di collier, bracciali e pendenti. Di fronte a cotanta bellezze le bocche sono spalancate come quelle dei bambini davanti ad una sorpresa. Siamo nel meraviglioso mondo dell'alta gioielleria di Bulgari, che per la prima volta nella sua lunga storia - il marchio venne fondato a Roma, in via Sistina, dall'argentiere greco Sotirio Bulgari nel 1884 - apre le porte del suo laboratorio segreto di alta gioielleria, sulla via Aurelia. Un evento reso possibile grazie alle Journees Particulieres del gruppo Vuitton, quarta edizione dell'iniziativa ideata da Antoine Arnault, che permette al pubblico di visitare i siti di tutte maison appartenenti al gruppo del lusso francese. Oggi tocca anche a Fendi a Roma e a Bulgari che oltre alle boutique apre solo per un giorno le porte del cuore della sua maison, il laboratorio dove viene realizzata la sua fine jewelery.