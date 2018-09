Artissima compie 25 anni e si allarga

TORINO, 19 SET - Artissima, tra le principali fiere d'arte contemporanea europee, festeggia dal 2 al 4 novembre i suoi 25 anni. Si terrà come di consueto all'Oval Lingotto ma questa volta è allargata alle Ogr di Torino, nuovo partner di Artissima, dove la direttrice della rassegna, Ilaria Bonacossa, ha presentato il programma. Tra le novità la sezione Artissima Sound realizzata proprio alle Ogr e dedicata alle indagini sonore contemporanee. Diminuito leggermente il numero di gallerie, 195 da 35 paesi, "con l'obiettivo di coltivare al massimo identità e qualità". Altre novità il progetto Artissima Experimental Academy, Artissima Junior, ideato con Juventus, il progetto formativo Disegnare l'invisibile, Artissima Digital, il Premio The Exit Dinner Prize che si somma ai 6 già esistenti. Le assessore alla cultura di Piemonte e Torino Antonella Parigi e Francesca Leon hanno sottolineato "il grande valore di una fiera in continua crescita e che l'anno scorso ha creato un indotto di 3,7 milioni".