Castellitto-Ferilli, burini in commedia

ROMA, 20 SET - "Una meravigliosa commedia di burini": così Sergio Castellitto parla di 'Ricchi di fantasia' di Francesco Miccichè, in sala in 300 copie dal 27 settembre con 01, in cui interpreta Sergio, di professione carpentiere, da sempre amante dell'ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli). Ora i due sono davvero innamorati, ma impossibilitati però, per motivi economici, a lasciare i rispettivi compagni. La fortuna sembra a un certo punto baciare Sergio, ex ragioniere decaduto manovale. I colleghi di cantiere, da sempre vittime dei suoi scherzi, gli fanno credere che ha vinto ben 3 milioni alla lotteria. Allora corre da Sabrina e decide di fuggire insieme a lei e ai loro parenti. Quando i due scoprono che in realtà non c'è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le famiglie (figli, nipoti e suocera) in un viaggio on the road fino in Puglia. Nel cast: Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paola Tiziana Cruciani e Paolo Calabresi.