Michael B.Jordan volto menswear di Coach

ROMA, 20 SET - Il marchio americano Coach ha scelto l'attore e produttore Michael B. Jordan come primo volto globale del suo menswear. La partnership con Coach includerà campagne pubblicitarie globali di ready-to-wear, accessori e profumi per uomo, a partire dalla collezione spring 2019. Ma anche progetti speciali di design con il direttore creativo Stuart Vevers e progetti filantropici legati alla Coach Foundation. Fondato a New York oltre 75 anni fa, Coach è nato come marchio di accessori per uomo e ha costruito la sua reputazione sull'artigianalità della pelle. Oggi è un marchio di moda globale definito legato a New York City. Jordan, star che sta ridefinendo gli standard di Hollywood anche come leader e producer.