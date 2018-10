Arriva in sala La donna dello scrittore

ROMA, 14 OTT - 'La donna dello scrittore' di Christian Petzold, in sala dal 25 ottobre con Academy Two dopo essere stato in concorso alla Berlinale, è un film dall'anima squisitamente letteraria e melò. Interpretato da Franz Rogowski e Paula Beer, ci porta nella Francia contemporanea, ma è solo una finzione. Il regista attinge al romanzo del 1942 'Transit' di Anna Seghers che si svolge nella Seconda Guerra Mondiale, ma, con uno scarto creativo, lo ambienta nell'oggi. E così il protagonista Georg (Rogowski), un tedesco in fuga dalla Germania nazista attraverso la Francia occupata, si rifugia in una Marsiglia contemporanea in attesa di un imbarco per il Messico. Qui si ritrova a possedere i documenti di uno scrittore tedesco che si è appena tolto la vita e decide di assumerne l'identità nel tentativo di procurarsi più facilmente un visto per fuggire. In un film giocato su molti silenzi che evocano la tragedia dei protagonisti, a fare la differenza è la voce fuori campo, le parole del romanzo di Anna Seghers.