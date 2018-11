Camicissima conquista i mercati esteri

ROMA, 21 NOV - Camicissima continua il suo piano di espansione sul territorio estero annunciando nuove aperture e presentando i piani di crescita territoriale per i prossimi mesi. Dopo il recente opening a Cipro nel Nicosia Mall ed in Estonia nel Tallin mall, il marchio italiano di camiceria inaugurerà tre flagship store in Romania a dicembre ed uno in Vietnam nel gennaio 2019. Si tratta di punti vendita localizzati in grandi centri commerciali che assieme al travel retail costituiscono la base della strategia di ampliamento di Camicissima. Il principale mercato straniero del brand è la Cina: ad oggi sono stati aperti sul territorio 170 negozi. Si tratta di un paese in forte sviluppo, che apre interessanti possibilità nel settore retail, ma necessita di un accurato studio preventivo. "La Cina è un paese che offre grandi possibilità - spiega il ceo Fabio Candido - ma ci vuole tempo per farsi conoscere dai partner e creare accordi. Spesso i gap linguistici e culturali creano degli ostacoli ma non insormontabili".