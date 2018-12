Torino,a Capodanno più grande show magia

TORINO, 14 DIC - Trenta artisti internazionali sul palco e 15 mila spettatori-maghi in piazza per quello che, con la certificazione del Guinness dei Primati, diventerà il più grande spettacolo di magia del mondo. Succede a Torino per il Capodanno che la Città organizza in piazza Castello dove, a partire dalle ore 22, i più importanti campioni del mondo di magia saliranno sul palco del Master of Magic Word Tour, uno show immersivo che coinvolgerà tutti i presenti in una magia collettiva, la più grande mai realizzata. Per gli over 60 torna il Capodanno al Lingotto Fiere, mentre la mattina del primo gennaio si celebra il nuovo anno con il Concerto di Capodanno del 27 Reeds Sax Quartet, in Galleria Umberto I. "Sarà un momento di orgoglio e un augurio affinché il 2019 possa essere un anno magico per tutti - commenta la sindaca Appendino -. Il mio invito è a tornare in piazza e a far entrare Torino nel guinness". Gli alberghi avranno dei voucher per assicurare ai loro clienti l'accesso alla piazza.