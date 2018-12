Pelosi star, Max Mara rifa' suo cappotto

NEW YORK, 14 DIC - Nancy Pelosi superstar tiene testa a Donald Trump nello studio ovale e il cappotto rosso arancio con cui esce dal match con il presidente americano fa immediatamente tendenza. Tanto tendenza che Max Mara, che nel 2013 aveva smesso di distribuire il modello "Glamis" indossato dalla futura Speaker della Camera, ha annunciato che lo riportera' nei negozi il prossimo anno in un varieta' di colori. Non capita di frequente nel mondo della moda che un capo di abbigliamento venga ripescato dagli archivi di una griffe e il fatto che la 78enne "Nonna Nancy" abbia generato quello che la Cnn ha definito un "fashion event" la dice lunga, sia sul sul potere dell'immagine di una donna da quasi quattro decenni in politica sia sulla rapidità con cui i trend si diffondono sui social media. "Il cappotto ha trasformato la Pelosi da simbolo apparentemente stanco dell'establishment a simbolo elegante di rivolta", ha scritto la "fashion editor" del New York Times Vanessa Friedman.