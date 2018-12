Yann Tiersen in tour in Italia a marzo

MILANO, 18 DIC - E' già sold out la data al Conservatorio di Milano del 14 marzo di Yann Tiersen, e gli organizzatori ne hanno aggiunto una seconda, il giorno dopo. Il polistrumentista e compositore francese, che il 15 febbraio pubblicherà il suo decimo album, 'All', sarà poi in concerto a Roma, Bologna e Torino. Il primo singolo estratto dal disco si intitola 'Tempelhof', ed ha il sapore di quello che ci si aspetta da Tiersen, che ha registrato il suo ultimo lavoro nel nuovo studio 'The Eskal Project', costruito in una discoteca abbandonata sull'isola di Ushant, situata tra il mare della Britannia e la Cornovaglia, la sua casa negli ultimi 10 anni. Il disco, mixato da Gareth Jones, riprende i temi legati all'ambiente e la connessione con la natura già esplorati nell'album precedente, 'Eusa', aggiungendo registrazioni di suoni presi anche da altre parti del mondo oltre alla Britannia, come le Redwood Forests della California o le registrazioni dei campi dell'aeroporto di Tempelhof a Berlino.