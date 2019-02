Luxuria cantante contro stereotipi

ROMA, 19 FEB - ''Sono un uomo" è il primo singolo di Vladimir Luxuria disponibile da martedì 19 febbraio su Spotify, Apple Music e tutte le piattaforme streaming per indiehop, che anticipa l'album Vladyland in uscita venerdì primo marzo. ''All'inizio, quando mi è stato proposto di collaborare al progetto di Vladyland ero titubante - racconta Luxuria -, un pò della serie 'ho fatto di tutto nella vita e ora devo pure cantare'. Ma quando ho ascoltato le canzoni di Gionata ho pensato che mi stessero addosso benissimo, come se fossero tagliati su misura. Sicuramente qualcun penserà: 'questa ha fatto la parlamentare, la televisione, le battaglie per i diritti civili e ora vuole fare pure la cantante? Ebbene sì, voglio fare anche la cantante!''. E lo fa a partire da un singolo che affronta la questione del genere in modo molto ironico.