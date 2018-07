Figc: in bilancio 2017 anche la Var

ROMA, 20 LUG - Nelle 397 partite di Serie A e Coppa Italia giocate nell'ultima stagione e che ha visto l'introduzione della Var, ci sono stati 2.023 check (uno ogni 5,1 match) e 117 correzioni arbitrali. E' quanto si legge nel Rapporto il Rapporto di Attività 2017 della Figc pubblicato oggi che certifica anche la percentuale di errori arbitrali dopo l'introduzione della 'moviola in campo: 0,89% contro il 5,78% dell'era pre-Var. Un dato che ha anche portato alla diminuzione dei cartellini 'gialli' totali (da 1.719 a 1.508) e dei 'rossi' (da 97, di cui 11 per proteste, a 91, di cui appena uno per proteste). Il 2017, si legge ancora nel rapporto, "è stato un anno di consolidamento strutturale, contraddistinto da una forte accelerazione sui programmi di sviluppo nei settori strategici". L'anno passato, nonostante la mancata qualificazione al Mondiale, "si è verificato un aumento dell'attività del settore giovanile e scolastico, di quella del settore tecnico e anche di quella delle nazionali giovanili femminili e maschili".