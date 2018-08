Atletica: parata di stelle a Birmingham

ROMA, 16 AGO - Un pomeriggio di atletica stellare quello di sabato all'Alexander Stadium di Birmingham dove per il 12/o meeting della Iaaf Diamond League 2018, ultimo step prima della doppia finale di Zurigo e Bruxelles (30 e 31 agosto), si ritroveranno oltre 40 atleti saliti sul podio agli Europei di Berlino, tra cui 19 medaglie d'oro, e 30 titolati di una medaglia iridata o olimpica. Tra le sfide di maggior interesse, quelle dello sprint con gli statunitensi Noah Lyles e Christian Coleman sui 100 contro l'oro continentale Zharnel Hughes, e i 200 donne con la tre volte campionessa d'Europa Dina Asher-Smith e l'argento Dafne Schippers in un confronto da non perdere con l'olimpionica dei 400 metri Shaunae Miller-Uibo. Altri big presenti sono la greca Katerina Stefanidi nell'asta e il sudafricano Luvo Manyonga nel lungo. Duello mozzafiato tra Sifan Hassan e Caster Semenya sui 1500. Nel salto in alto non sarà in gara Gianmarco Tamberi, che era iscritto ma ha dovuto rinunciare per un virus intestinale a poche ore dalla partenza.