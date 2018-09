Giochi 26: Zaia, "Tridente vincente"

VENEZIA, 19 SET - "Sono un inguaribile ottimista e penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, perché abbiamo chiuso un bel dossier e il Coni ha già ottenuto dal Cio la possibilità di far firmare i tre sindaci, il che è una cosa unica. Comunque, se non va a tre, c'è la soluzione della falange macedone Lombardia-Veneto". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, tornando sul progetto per la candidatura alle Olimpiadi del 2026. "E' vero che Cortina e Milano dovrebbero trovare 600 milioni di euro, e sono tanti soldi - ha aggiunto - ma è anche vero che se le Olimpiadi non si fanno, si perdono 980 milioni di finanziamenti del Cio". "Non esiste che si perdano le Olimpiadi, credibilità, finanziamenti, visibilità planetaria per un battibecco sulla posizione del nome. Spero - ha concluso - che a Torino facciano una controproposta, e che si chiuda questa partita, altrimenti il tridente si modifica nella falange macedone di Lombardia e Veneto".