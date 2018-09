Volley:Juantorena, non vogliamo fermarci

MILANO, 20 SET - ''Non vogliamo certo fermarci a Milano. Avevamo l'obiettivo di arrivare al Forum come primi e lo abbiamo fatto con cinque vittorie, ora vogliamo raggiungere la Final Six di Torino''. Lo dice lo schiacciatore della Nazionale di Volley Maschile, Osmany Juantorena, durante il Media Day della seconda fase del Mondiale, alla vigilia della gara dell'Italia contro la Finlandia, in programma domani al Forum di Assago. ''È dura - ammette Juantorena - ma abbiamo la consapevolezza della nostra forza e di potercela fare. Non facciamo calcoli e pensiamo ad una gara alla volta, a partire dalla partita di domani contro la Finlandia: sono rognosi, giocano sciolti e non hanno nulla da perdere ma solo da guadagnare. Dovremo essere attenti e concentrati, sono tre punti da prendere a tutti i costi perché nessuno ci regalerà nulla''.