Ryder Cup, Garcia debuttante più giovane

ROMA, 25 SET - Taglio mancato in tutti e 4 i Major 2018 e risultati al di sotto delle attese: la Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre) per Sergio Garcia è l'ultima occasione stagionale per il riscatto. Da anni tra le colonne della squadra europea, lo spagnolo è il player più giovane ad aver giocato la super sfida tra Vecchio Continente e Usa. Il debutto risale al 1999, quando "El Nino" aveva 19 anni, 8 mesi e 15 giorni. Elemento imprescindibile per il capitano Thomas Bjorn, oggetto di critiche per una scelta considerata dall'opinione pubblica come "discutibile", il danese ha puntato sull'esperienza e la stoffa dello spagnolo, che nell'anno più brutto della sua carriera sogna il ribaltone. "Andare a Parigi senza Garcia -per Bjorn- sarebbe come far scendere una squadra di calcio in campo senza il proprio capitano. Sergio è un professionista e un grande giocatore". Per riconquistare il titolo perso nel 2016 ad Hazeltine l'Europa di Francesco Molinari ha bisogno del contributo di tutti.