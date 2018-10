La Figc conferma la Serie B a 19 squadre, il Catania gioca sabato a Potenza in Serie C

ROMA - Niente ripescaggi, per nessuno. La serie B resta a 19 squadre, niente da Fare per Catania, Novara, Pro Vercelli, Ternana Siena ed Entella. E' questa la decisione del consiglio federale della Figc ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto lasciato inalterato il format a 19 squadre in serie B. La discussione nel merito si terrà il 15 novembre.

La Lega Pro "preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e ottobre e di oggi e a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, ha disposto il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare di Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese".

Questo, pertanto, il programma delle gare dalla decima alla tredicesima giornata per le società "in oggetto", con relativi date e orari.

10ª giornata (3-4 novembre). Girone A: Gozzano-Robur Siena domenica ore 16.30; Pro Vercelli-Novara sabato ore 20.30; Virtus Entella-Pisa domenica ore 16.30. Girone B: Monza-Ternana domenica ore 14.30. Girone C: Potenza-Catania sabato ore 16.30; Viterbese-Rieti sabato ore 20.30.