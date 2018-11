Contro violenza su donne,convegno UsAcli

ROMA, 20 NOV - ''Cambiare per vincere insieme - Lo sport contro la violenza sulle donne'. È il titolo del convegno che si terrà giovedì 22 novembre nella nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Al convegno, organizzato dall'Unione Sportiva Acli in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sono previsti gli interventi del sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, del sottosegretario di stato per la Giustizia, Jacopo Morrone, dei deputati Eva Lorenzoni, Luca Lotti e Laura Paxia, del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, del direttore alla pastorale e al Tempo Libero, Turismo e Sport della Cei, don Gionatan De Marco, del presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini. A dare il via ai lavori saranno il presidente nazionale dell'US Acli, Damiano Lembo, il presidente della nazionale parlamentari, Gioacchino Alfano