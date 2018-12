Catania a Sassuolo, è Coppa ma si respira la serie A

Sassuolo. Il passato in Serie A, otto stagioni in tutto, poi la caduta nelle categorie paludose. Per una sera, domani, il Catania potrà riassaporare il gusto di un confronto ad alto livello tecnico. Affronterà, la squadra di Sottil, il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel quarto turno di Coppa Vip. Si giocherà a Reggio Emilia a partire dalle 18.

Oggi De Zerbi ha tenuto una conferenza stampa allo stadio Ricci di Sassuolo rilasciandoci un'intervista tutta made il Catania che vi proporremo nell'edizione del nostro giornale di mercoledì 5 dicembre.

De Zerbi ha tra l'altro ricordato l'anno della promozione in A, l'emozione del rapporto con i tifosi etnei, quello con i dirigenti. Del Catania di oggi, De Zerbi ha ribadito: "Merita la B, è una squadra bene organizzata e con individualità di spicco che hanno vissuto la Serie A da protagonisti. Per noi non sarà un allenamento del mercoledì, ma una partita vera, serie e anche complicata".



Ecco la lista dei convocati che il tecnico del Catania Sottil ha portato in ritiro in Emilia.

PORTIERI: Matteo Pisseri, Guido Pulidori. DIFENSORI: Ramzi Aya, Joel Baraye, Luca Calapai, Simone Ciancio, Andrea Esposito, Dragan Lovric, Luigi Alberto Scaglia, Tommaso Silvestri. CENTROCAMPISTI: Federico Angiulli, Marco Biagianti, Rosario Bucolo, Francesco Lodi, Kalifa Manneh, Giuseppe Rizzo. ATTACCANTI: Maks Barisic, Fran Brodic, Davis Curiale, Alessandro Marotta, Adis Mujkic, Andrea Vassallo.