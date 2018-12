Napoli: Ancelotti, presto vinceremo

NAPOLI, 15 DIC - "Ogni giornata ci dà l'opportunità di accorciare la distanza dalla Juventus, come loro possono allungare. Noi vogliamo accorciare e tener duro. Finora i bianconeri hanno perso pochi punti, se dovessero perderli, noi dovremmo essere pronti". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigila del match contro il Cagliari. "A breve - ha aggiunto - vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa. Il futuro è roseo, questa è una squadra giovane che ne sta inserendo altri. Con piccoli accorgimenti si potrà migliorare ulteriormente. Non posso garantire al 100% che vinceremo già quest'anno ma ci proveremo e presto ci riusciremo". Ancelotti ha anche sottolineato la serenità dell'ambiente: "La reazione all'eliminazione - ha detto - è stata molto positiva, la squadra ha recuperato fisicamente e psicologicamente in fretta".