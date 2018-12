Boxe: Premio Gemma e match Wbc a Roma

ROMA, 15 DIC - Grande kermesse pugilistica doveva essere e grande kermesse è stata, quella organizzata da Artmediamix e Fpi in collaborazione con la Buccioni Boxing Team, che ha visto protagonisti Boxe e Cinema sul ring del Teatro 10 degli Studi di Cinecittà. Main event è stata la sfida per il Titolo Internazionale Wbc dei Supermedi tra il romano Giovanni De Carolis e il romeno di Firenze Dragan Lepei. Dopo un match spettacolare, alla fine si è imposto De Carolis con verdetto unanime (115-113; 116-111; 115-112). Quanto al premio Giuliano Gemma, per il pugilato olimpico è andato all'azzurra Martina La Piana, oro ai Giochi Giovanili di Buenos Aires 2018, e a Abbes Aziz Mouhiidine, oro in tre competizioni europee. Per la boxe professionistica è stato invece premiato il campione d'Europa dei supergallo Luca Rigoldi. Per la sezione 'Docu' Tyson Alaoma, che ha interpretato se stesso in "My Tyson" di Claudio Casale, vincitore del premio come Miglior Documentario Sezione MigriArti alla 75/a Mostra del Cinema di Venezia.