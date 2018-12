Champions: Totti, Porto non sarà facile

ROMA, 17 DIC - ''Siamo stati abbastanza fortunati vedendo le altre squadre, ma non dobbiamo sottovalutare il Porto che è una squadra impegnativa e molto molto difficile''. L'ex capitano e ora dirigente giallorosso Francesco Totti giudica così il sorteggio della Roma agli ottavi di finale della Champions: ''Il campo è diverso dalle parole. Da qui a febbraio abbiamo due mesi di tempo per tornare noi stessi e la Roma che vogliamo, cercheremo di arrivare a febbraio al top. Non sono tanti due mesi ma neanche pochi''.