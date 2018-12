Sci:prove libera Val Gardena,bene Delago

VAL GARDENA (BOLZANO), 17 DIC - Dopo il terzo tempo ottenuto nella prima prova cronometrata, l'azzurra Nicol Delago si è messa in evidenza anche nella seconda in vista della discesa di cdm donne di domani in val Gardena realizzando il secondo miglior tempo. La più veloce in 1.24.43 è stata la campionessa ceca Ester Ledecka mentre la gardenese Delago ha chiuso seconda con un ritardo 40 centesimi. Terza (+0,43) l'austriaca Nicole Schmidhofer. Decisamente più indietro in questa seconda prova tutte le altre italiane con distacchi superiori ai 2 secondi.