Roma: Di Francesco, sfateremo tabù Porto

ROMA, 17 DIC - "Sarà un'emozione tornare a giocare gli ottavi di Champions League. So che i precedenti con il Porto non ci sorridono, ma noi cercheremo di sfatare questo tabù". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, sul sorteggio degli ottavi di Champions a Nyon. I giallorossi giocheranno la gara d'andata all'Olimpico il 12 febbraio mentre la sfida di ritorno è in programma in Portogallo il 6 marzo. La Roma non ha mai vinto nei quattro precedenti nelle coppe europee contro il Porto ed è stata eliminata in entrambi i confronti ad eliminazione diretta (ottavi di Coppa delle Coppe del 1981-82 e preliminari di Champions del 2016-17).