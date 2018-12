Tommasi: Mercato può essere un problema

ROMA, 18 DIC - "La possibile proroga della finestra di mercato invernale? Credo che dovranno fare una riflessione in assemblea di Lega, noi dell'Aic abbiamo sempre detto che giocare col mercato aperto può essere un problema, ma c'è anche il tema della competitività a livello internazionale con l'apertura del mercato in altri paesi". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, in merito all'ipotesi di tenere aperto il mercato fino al 31 gennaio. "A livello Fifa - aggiunge Tommasi, al termine del Consiglio federale della Figc - quello delle finestre di mercato è un tema sul quale si sta discutendo".