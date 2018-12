Giorgetti: Obiettivo far crescere sport

ROMA, 19 DIC - "Lo sport può esistere senza la politica, ma la politica serve nel momento in cui riesce a immaginare un rapporto armonioso con le istituzioni sportive. Il nostro obiettivo è far sì che lo sport italiano cresca nella sua base per incrementare i tantissimi successi già ottenuti. Un Coni autonomo, che non deve essere necessariamente il più grande, ma deve essere il migliore del mondo". Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla cerimonia di consegna dei Collari d'oro in corso alla casa delle armi del Foro Italico.