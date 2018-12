Golf: Chimenti, Molinari grande campione

ROMA, 19 DIC - "L'Italia non era preparata a un campione così". Franco Chimenti, vicepresidente vicario del Coni e numero 1 della Federgolf, al Salone delle armi celebra i successi 2018 di Francesco Molinari, premiato con il Collare d'Oro al merito sportivo. "Spero - ha sottolineato Chimenti - che le perplessità verso la Ryder Cup 2022, un evento storico per il Paese, scompaiano. 'Chicco' è un campione meraviglioso, che è stato celebrato ovunque e che in Inghilterra è stato appena nominato 'World Sport of the year'".