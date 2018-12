Sci:Razzoli 2/o in speciale Coppa Europa

OBEREGGEN (BOLZANO), 19 DIC - L'azzurro Giuliano Razzoli, unico oro olimpico italiano a Vancouver, è' arrivato secondo in 1.40.91 nello slalom speciale di coppa Europa di Obereggen . Ha vinto il croato Istok Rodes in 1.40.73, terzo l'altro croato Elias Kolega in 1.41.14. Con due vittorie e altri otto podi in Coppa del mondo, oltre al titolo olimpico nel palmares, Razzoli e' stato lo slalomista di punta della squadra azzurra. Dopo un periodo di scarsi risultati sta cercando fortuna nelle gare di coppa Europa.