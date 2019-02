Sci: parallelo Stoccolma a Zehnhauesern

STOCCOLMA (SVEZIA), 19 FEB - Lo svizzero Ramon Zehnhaeusern, secondo successo in coppa a 26 anni, ha vinto lo slalom parallelo di Stoccolma davanti allo svedese Andre Myhrer. Terzo l'austriaco Marco Schwarz. Manfred Moelgg, unico azzurro in gara tra i sedici atleti al via, agli ottavi ha superato il giovane campione francese Clement Noel ma gia' ai quarti e' stato eliminato dallo svedese André Myhrer. E' l'ennesima conferma della modestia azzurra in questa disciplina che in futuro avra' sempre piu' peso nel calendario di coppa del mondo. Fuori gia' ai quarti anche il campione del mondo di slalom Marcel Hirscher eliminato dallo svizzero Ramon Zehnhauesern. La prossimo tappa di Cdm uomini e' a Bansko, in Bulgaria: venerdi' combinata (superG e slalom), sabato superG e domenica slalom gigante. Torna in pista Dominik Paris che, dopo aver vinto l'oro mondiale ad Aare, e' in corsa per vincere anche la coppa di superG.