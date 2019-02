Basket: cessione Auxilium, Leonis valuta

TORINO, 21 FEB - Resta in piedi la trattativa per il passaggio a Leonis Group dell'Auxilium Torino. Dall'analisi della situazione contabile della società, aggiornata al 14 febbraio, è emersa una "situazione economico-finanziaria differente da quella emersa nella prima fase delle trattative", precisa in una nota Leonis, che "si riserva di valutare l'attuale sostenibilità finanziaria dell'operazione. Tutto ciò nell'interesse di entrambe le parti - si legge ancora - di non procrastinare una trattativa senza i necessari requisiti".