Digital News, progetto di Sicilian Post tra i 9 premiati in Italia da Google

CATANIA - Un software pensato per i giornalisti, in grado di trasformare automaticamente articoli e lanci di agenzia in infografiche complete e accattivanti. Questa la sfida di «Aria. ARticle Infographic Assistant», il prototipo finanziato da Google nell’ambito del «Digital News Innovation Fund» che sarà realizzato dalla Sicilian Communication Srl (editrice del Sicilian Post) in collaborazione con il dipartimento di Matematica e Informatica dell’università di Catania. Il progetto, sovvenzionato interamente, è uno dei 9 premiati in Italia al «5th Round» dell’iniziativa del colosso di Mountain View, che fino a oggi ha finanziato 559 progetti (su 5.620 candidature) in 29 Paesi europei per un totale di 115,2 milioni di euro. Di questi, nella quinta tornata, sono stati assegnati 21,2 milioni di euro a 98 progetti di organizzazioni di 29 Paesi europei su 820 candidature.

Un riconoscimento per la redazione under 35 del Sicilian Post, il progetto editoriale di approfondimento online nato appena un anno e mezzo fa, che vede oggi riconosciuto il valore innovativo dell’idea sottoposta a Google. «La nostra esperienza come giornale online - spiega Giorgio Romeo, direttore del Sicilian Post - ci dice che le nuove generazioni sono assolutamente interessate all’approfondimento, ma per avere un loro pieno coinvolgimento è indispensabile puntare su nuove tecniche di storyelling».



Le infografiche, in questo senso, rappresentano non solo un modo per presentare in modo chiaro dei dati, ma un’opportunità per raccontare storie in maniera innovativa. La loro realizzazione, tuttavia, richiede competenze avanzate, non sempre alla portata delle redazioni. «Da questa esigenza - continua Romeo - è nata l’idea di un tool che metta in condizione qualsiasi giornalista senza particolari skill di creare automaticamente contenuti di vario genere: non solo grafici, ma anche «item list», «timeline» e «mappe" accattivanti».