Grillo, banche non ci diano dei matti

SALISBURGO, 19 SET - "Non lasciamoci dare dei matti dalle banche, non lasciamoci rimproverare le scelte elettorali dai loro miserrimi rappresentanti. Sono settimane di crisi psichiatriche a livello mondiale, personaggi di rilievo europeo se la prendono con la gente, i popoli. Sono solo dei popolofobici, perché la gente riesce ancora ad essere imprevedibile. E loro urlano "populisti, populistiiii". Lo scrive, in un post sul blog, Beppe Grillo, in un dialogo immaginario con il "suo neurologo".