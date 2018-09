Moto: Aragon intitola curva a Marquez

ROMA, 20 SET - ''Aragon è uno dei miei circuiti preferiti e oggi abbiamo cominciato bene con una curva intitolata con il mio nome, sarà particolare percorrerla''. Marc Marquez affila le armi in vista del Gran Premio di Aragon dove oggi è stata inaugurata una curva che porta il suo nome. ''Passo dopo passo dobbiamo capire quale sarà il nostro valore - aggiunge il pilota spagnolo della Honda - stiamo vivendo una grandissima stagione e non siamo nervosi, sarebbe bello vincere domenica''. Ottimista per domenica anche il vincitore di Misano Andrea Dovizioso: ''il test fatto ad Aragon è andato piuttosto bene, credo che la situazione sia diversa perchè la moto è diversa. Mi aspetto una buona velocità come nelle ultime gare, ma il consumo delle gomme condizionerà molto le prestazioni''. Il Mondiale? ''Spero minimo al secondo posto in questo campionato - conclude il pilota della Ducati - siamo in lotta con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, sarà molto dura''.